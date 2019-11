Juventus – Infortunio Douglas Costa, lesione alla coscia per il brasiliano: i tempi di recupero

Douglas Costa si ferma per infortunio dopo la gara contro l’Atalanta: problema alla coscia per l’esterno della Juventus

La Juventus torna da Bergamo con 3 punti importanti ma perde Douglas Costa. L’esterno brasiliano è stato costretto a fermarsi per infortunio a causa di un problema a coscia rimediato nel corso della sfida contro i bergamaschi. Dai controlli medici è emersa una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra che verrà curato con almeno 15 giorni di stop. Douglas Costa salterà le sfide contro Atletico Madrid in Champions League, Sassuolo e Lazio in Serie A.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE