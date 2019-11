Juventus, De Ligt ‘mette a posto’ Kluivert: “pentito della mia scelta? Non ho mai parlato con lui”

Stuzzicato dall’ex attaccante olandese nei giorni scorsi, il difensore della Juventus ha voluto mettere le cose in chiaro

“Credo che si sia pentito della scelta di andare alla Juventus“, con queste parole Patrick Kluivert ha deciso di stuzzicare Matthijs De Ligt nei giorni scorsi, interrogato sulla trattativa poi saltata con il Barcellona.

Il difensore della Juventus ha deciso però di ribattere al responsabile della cantera blaugrana, mettendo le cose in chiaro nel corso di una intervista rilasciata a VoetbalPrimeur: “capisco che una cosa detta da uno come Kluivert possa apparire credibile, ma ovviamente non è come dice lui, non ne abbiamo mai parlato, quindi la sua è soltanto una supposizione. Sapevo che avrei avuto gli occhi addosso dopo quello che ha pagato la Juve per me, poi tutto è peggiorato dopo la partita con il Napoli, ma poi le cose sono cambiate e ho la stima di compagni e tifosi. Sono felice di come stanno andando le cose“.

