Juventus – I convocati di Sarri: arriva la conferma, Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo

Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Bergamo: il portoghese non convocato per l’Atalanta

Maurizio Sarri lo aveva preannunciato in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo non sta bene, al 99% non ci sarà“. E così sarà: il tecnico nerazzurro ha infatti ufficializzato la formazione per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle 15.00 a Bergamo e non figura il nome di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, dunque, non scenderà in campo contro l’Atalanta, come lui anche Alex Sandro e Rabiot.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE