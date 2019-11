Juventus, Bonucci rifila un tunnel a Cristiano Ronaldo: il portoghese non la prende affatto bene [VIDEO]

Il difensore bianconero è riuscito nel difficile compito di fare un tunnel a Ronaldo, scatenando la reazione stizzita del portoghese

Cristiano Ronaldo in mezzo, tutti i compagni intorno per un torello davvero entusiasmante. Il portoghese non si risparmia, si lancia verso tutti con l’obiettivo di prendere il pallone ma, arrivato davanti a Bonucci, ecco ciò che nessuno si aspetta. Il difensore rifila un tunnel all’ex Real, scatenando l’ilarità del gruppo. Ronaldo non la prende benissimo, lasciandosi andare ad una reazione stizzita, nonostante mostri il pollice a Bonucci. Ecco il video:

