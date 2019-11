Juventus – Atalanta ko: Cristiano Ronaldo si congratula con i bianconeri

Cristiano Ronaldo si congratula con i suoi compagni di squadra per la vittoria della Juventus contro l’Atalanta

Nonostante una prestazione non troppo brillante, la Juventus ha trionfato oggi a Bergamo contro l’Atalanta col risultato di 1-3. Grande assente Cristiano Ronaldo, che come preannunciato da Sarri ieri in conferenza stampa è rimasto a Torino per recuperare un problema fisico. L’attaccante portoghese ha comunque seguito i suoi compagni, congratulandosi con loro sui social per la vittoria: “Gran Carattere, bravi ragazzi!!👏🏽💪🏽 #finoallafine #forzajuve“, ha scritto CR7 su Instagram a corredo di due foto del match.

