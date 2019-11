Jaguar Land Rover sempre più tecnologica: nuovi software con uno sguardo al futuro

Jaguar Land Rover sempre più proiettata verso le nuove tecnologie, da oggi le ultime versioni del software Touch Pro e Touch Pro Duo sono ancora più rapide

Nell’ambito della continua trasformazione delle capacità dei servizi connessi, ogni nuovo modello Jaguar e Land Rover è oggi equipaggiato di serie con capacità SOTA. Questo consentirà ad ogni cliente di ricevere i futuri aggiornamenti del software direttamente dal veicolo – senza doversi recare in Concessionaria – inclusi i sistemi di infotainment Touch Pro e Touch Pro Duo più recenti, entrambi i quali comprendono lo Smartphone Pack con Apple CarPlay® di serie e senza spese di abbonamento.

I più recenti software di infotainment, Touch Pro e Touch Pro Duo, includono ora lo Smartphone Pack – con Apple CarPlay® e Android Auto™ – ove applicabile nei singoli mercati – di serie e senza spese di abbonamento. Jaguar Land Rover offre inoltre a circa mezzo milione di clienti in tutto il mondo la capacità SOTA e gli upgrade degli infotainment Touch Pro e Touch Pro Duo – con Smartphone Pack. Questi upgrade omaggio sono compatibili con la maggior parte dei veicoli dal MY 2016 in avanti.

Commenta Nick Rogers, Director, Product Engineering di Jaguar Land Rover: “Amiamo creare ed offrire le più recenti tecnologie ai nostri clienti. Partendo dalle capacità di connessione della nuova Defender, abbiamo equipaggiato di serie tutti i nostri veicoli con la pionieristica funzionalità SOTA di aggiornamento degli infotainment.

Naturalmente desideriamo che anche i clienti attuali possano usufruire di queste novità e perciò offriamo loro un upgrade omaggio per estendere queste capacità ai loro veicoli, insieme agli ultimi aggiornamenti dei sistemi di infotainment Touch Pro e Touch Pro Duo. La vision Jaguar Land Rover è quella di creare esperienze che verranno amate per sempre, con i clienti al centro delle nostre attività. Questo programma è solo un modo di dimostrare questo impegno.”

Mentre lo Smartphone Pack consente di usare le app compatibili sul proprio smartphone – come lo streaming musicale, la navigazione e la dettatura di testi – tramite il touchscreen del veicolo, le ultime versioni del software Touch Pro e Touch Pro Duo sono più rapide, più semplici, più intuitive. Dopo l’upgrade i clienti potranno ricevere tutti gli aggiornamenti futuri degli infotainment senza doversi recare in Concessionaria. Il nuovo software sarà infatti facilmente scaricabile con una micro-SIM card o con una connessione Wi-Fi. I clienti dei modelli 2019-2020 troveranno le funzioni SOTA già integrate nei loro sistemi di infotainment.

Note

I clienti dei veicoli idonei all’upgrade riceveranno una comunicazione della Concessionaria e potranno fissare un successivo appuntamento per l’esecuzione del lavoro.

Il sistema di infotainment Touch Pro è stato lanciato per la prima volta sulla Jaguar XF saloon MY 2016, e il Touch Pro Duo sulla Range Rover Velar 2018.

Lo Smartphone Pack era offerto come optional o di serie sui modelli Jaguar e Land Rover dai MY 2019 in avanti (a seconda dei mercati).

Dai MY 2019 è stata lanciata la funzionalità SOTA sui veicoli Jaguar e Land Rover. I proprietari di questi veicoli dovrebbero controllare sul libretto di istruzioni per essere certi che tale funzione sia stata abilitata, o contattare la Concessionaria per ulteriori informazioni

La nuova Defender monta i nuovi sistemi di infotainment Pivi e Pivi Pro con Smartphone Pack e capacità SOTA di serie

Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover è il maggiore costruttore automobilistico del Regno Unito, frutto della fusione di due iconici brand britannici: Land Rover, primaria casa costruttrice di 4×4 premium, e Jaguar, uno dei principali marchi mondiali di auto sportive e di lusso. L’Azienda è guidata dal desiderio di produrre veicoli ai vertici del mercato, per offrire un’esperienza che i clienti ameranno per sempre. I prodotti Jaguar Land Rover sono ambiti in tutto il mondo Nel 2018 Jaguar Land Rover ha venduto 592.708 veicoli in 128 Paesi. L’azienda vanta un indotto di 260.000 persone, operanti presso le concessionarie, i fornitori e le aziende locali. Siamo una società britannica che vanta, nel Regno Unito, due centri principali di design e progettazione, tre stabilimenti per la produzione di veicoli ed uno per i soli propulsori. Contiamo inoltre impianti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia.

Dal 2020 tutti i nuovi veicoli Jaguar Land Rover offriranno l’opzione dell’elettrificazione, ampliando così la scelta offerta alla clientela. Un portfolio di veicoli elettrificati su ogni modello – inclusi veicoli full electric, plug-in e mild hybrid – affiancherà la gamma degli ultra efficienti modelli benzina e diesel.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE