Italia-Armenia, doppietta show per Zaniolo: “ho coronato un sogno, alle critiche rispondo sul campo”

L’azzurro ha commentato il successo sull’Armenia, arrivato grazie anche ai suoi primi due gol con l’Italia

Serata da ricordare per Nicolò Zaniolo, riuscito a segnare questa sera i primi due gol con la maglia della Nazionale Italiana. Due prodezze utili per stendere 9-1 l’Armenia, uscita con le ossa rotte dal terreno di gioco del Barbera.

Interrogato nel post gara ai microfoni della Rai, il giocatore della Roma ha rivelato: “sono molto felice, ho coronato un altro sogno, ma so che devo ancora migliorare. Le critiche? Fanno parte del gioco, era un periodo in cui non ero brillante in campo, ma il miglior modo per rispondere è sempre il campo. Il mio ruolo? mi trovo bene sia esterno che mezzala, ma dove devo giocare, gioco, e cerco di fare sempre il massimo. Io penso a giocare e divertirmi se arriverà la convocazione realizzerò un altro sogno“.

