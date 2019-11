Italia-Armenia, Mancini mette le cose in chiaro: “nove gol non si fanno a caso, la squadra continua a crescere”

Il commissario tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Armenia al Barbera

Vittoria larga ed esagerata per l’Italia, che stende l’Armenia 9-1 al Barbera e centra il decimo successo in dieci partite nelle qualificazioni ad Euro 2020.

Una serata esaltante per Roberto Mancini che, ai microfoni della Rai, esalta la prestazione dei suoi giocatori: “la serata è stata bella, era l’ultima di qualificazione. L’abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché hanno messo tutto quello che potevano mettere. Se ho avuto le risposte da Zaniolo e altri? Tutti i ragazzi giovani stanno migliorando partita dopo partita, le sfide internazionali danno loro forza. Godiamoci queste dieci partite vinte in questo girone, non era mai successo. Abbiamo sei mesi per preparare l’Europeo, dobbiamo migliorare tante cose. La difficoltà sarà lasciare qualcuno a casa nei 23. Tornare tra le prime quattro in Europa? Continuano così che va bene“.

