Italia-Armenia, Immobile Ã¨ impaziente: “non vedo l’ora di vedere i gironi di Euro 2020, saremo davanti alla tv”

L’attaccante italiano è salito ieri a dieci gol con la maglia della Nazionale, grazie alla doppietta rifilata all’Armenia

Serata speciale quella del Barbera per l’Italia, capace di annientare senza problemi l’Armenia con un esagerato 9-1. Doppietta e assist per Ciro Immobile, salito a quota 10 nella classifica marcatori all-time in Nazionale, agganciando Zola e Cassano.

Un modo perfetto per avvicinarsi ad Euro 2020, di cui il giocatore della Lazio non vede l’ora di conoscere i gironi: “sono contento per me e i compagni, per il mister e il suo staff. Sono contento il pubblico ci ha dato una grande spinta. Ora siamo curiosi di vedere i gironi, saremo tutti davanti alla tv per vedere quale avversario ci tocca. Siamo consapevoli della nostra forza, ci sono tutte le componenti per fare bene. Siamo un bel gruppo. Spero di vincere qualcosa, la squadra lo merita. Ringrazio il mister per l’opportunità, finalmente si sono aggiustate le cose anche in Nazionale ci tenevo molto“

