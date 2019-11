Inter, Zanetti blinda Lautaro Martinez: “rimarrà con noi per un po’, è giovane ma ha già un rendimento altissimo”

Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando come l’intenzione del club è quello di tenere l’argentino

Un inizio di stagione davvero da sogno, sia per l‘Inter che per Lautaro Martinez, diventato in poco tempo uno dei titolarissimi di Antonio Conte.

Un giocatore davvero importante per la società nerazzurra, come ha sottolineato lo stesso Javier Zanetti ai microfoni di Marca: “Lautaro ha solo 22 anni e ha avuto un rendimento altissimo in poco tempo. L’idea è che resti con noi, visto che è giovane mi auguro rimanga per un po’. Per l’Inter è già un giocatore importante. Abbiamo avuto l’occasione di prenderlo e l’abbiamo colta, abbiamo fatto un investimento che avremo tutto il tempo di ammortizzare. Mourinho? Conoscendolo, starà aspettando la sua grande occasione in una big. Vive il calcio con passione ed è un allenatore molto preparato a cui sono legato da bellissimi ricordi. Sicuro che presto lo rivedremo in panchina. Al Real? Non so, è già stato lì e ovviamente conosce l’ambiente. Ma prima di prendere una decisione, analizzerà bene le cose. E’ un allenatore che merita qualcosa di grande“.

