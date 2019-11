Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino, Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato”

Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro

Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, abbiamo avuto un impatto importante calandosi subito nella partita. Il campo pesante, la pioggia battente: una buona partita giocata nella giusta maniera, siamo stati bravi a segnare e bravissimi finalmente a non subirne, l’aspetto più positivo della serata. Grande soddisfazione, vincere a Torino non è mai semplice“.

“Noi dobbiamo fare il nostro campionato, chi ci è davanti sta facendo qualcosa di incredibile e straordinario, anche loro nelle difficoltà. Per questo dobbiamo essere orgogliosi, se non ci fosse l’Inter lo scudetto sarebbe già stato assegnato“, ha aggiunto Conte prima di aprire una parentesi sull’infortunio di Barella: “mi auguro che non abbia niente di grave e serio, è cresciuto in maniera esponenziale, è importante. Mi auguro che gli esami non diano esiti disastrosi. Il mercato spetta ai dirigenti: oggi Borja Valero è entrato e la sua professionalità e la sua determinazione mi danno molta soddisfazione. Vedere ragazzi che si impegnano e che sono sempre sul pezzo, così come Dimarco, è un piacere“.

