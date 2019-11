Inter, Conte chiede rinforzi per gennaio: già individuati i profili per rinforzare la rosa nerazzurra

L’allenatore nerazzurro ha chiesto con decisione alla società di rinforzare la rosa, ecco quali potrebbero essere i colpi da piazzare nel mercato di gennaio

Lo sfogo di Antonio Conte, seppur non sia piaciuto all’Inter, pare abbia ottenuto gli effetti sperati. La società infatti ha deciso di intervenire sul mercato di gennaio, rinforzando una rosa che al momento appare davvero troppo corta, soprattutto considerando i tre impegni stagionali.

Il reparto che bisogna maggiormente rimpolpare è quello offensivo, dove sono rimasti solo Lautaro Martinez e Lukaku a disposizione, oltre al giovane Esposito. Gli infortuni di Sanchez e Politano hanno depauperato l’attacco nerazzurro, per questo motivo Marotta e Ausilio proveranno a regalare a Conte alcune alternative di lusso. In cima alla lista ci sono i nomi di Giroud e Petagna. Il primo è in scadenza di contratto nel 2020 con il Chelsea, dunque si tratterebbe di un acquisto low cost con molta esperienza internazionale. L’alternativa conduce al giocatore della Spal, che garantirebbe un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le mosse dell’Inter potrebbero però riguardare anche altri reparti, in particolare le fasce, dove Lazaro non sta convincendo. Gli occhi son puntati su Darmian, seguito anche dalla Juventus, e su Florenzi che continua a non trovare più spazio nella Roma. Una suggestione più che un vero e proprio obiettivo, che potrebbe però concretizzarsi magari inserendo nell’operazione Vecino, scivolato piano piano tra le seconde scelte di Antonio Conte.

