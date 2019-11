L’Inter asfalta lo Slavia Praga, Lautaro Martinez soddisfatto: “felice soprattutto per il lavoro della squadra”

Lautaro Martinez soddisfatto del risultato di questa sera in Champions League: le parole dell’argentino dopo il successo dell’Inter contro lo Slavia Praga

di Lautaro Martinez questa sera nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League: il calciatore argentino ha regalato una splendida gioia ai nerazzurri, grazie alla complicità di Lukaku, che adesso vedono gli ottavi.

“Sono felice per i gol, ma soprattutto per il lavoro della squadra. Io e Lukaku stiamo affinando l’intesa giusta. Noi siamo i primi difensori, giocare con un compagno come lui ti fa migliorare dentro e fuori dal campo. Sappiamo cosa non è andato bene nella prima partita in casa del Barcellona, abbiamo giocato degli ottimi primi 45 minuti e poi siamo stati rimontati, ma ripartiamo da lì, possiamo giocarci una chance importante“, ha dichiarato Lautaro Martinez ai microfoni Sky al termine del match.

