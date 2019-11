Inter, intervento perfettamente riuscito per Barella: il report medico del club nerazzurro

Il centrocampista dell’Inter è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Humanitas di Rozzano, a breve il giocatore inizierà la riabilitazione

Nicolò Barella è stato operato questa mattina al ginocchio destro dopo l’infortunio occorsogli a Torino, durante l’ultima partita vinta dall’Inter contro i granata.

Il giocatore nerazzurro si è sottoposto ad intervento chirurgico che è perfettamente riuscito, come recita il comunicato diramato dalla società nella giornata di oggi: ‘Nella mattinata di oggi Nicolò Barella è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L’intervento è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa‘.

