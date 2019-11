Inter – Infortunio Sensi, la situazione non migliora: la decisione del club nerazzurro

Sensi ancora fuori: ii medici pensando ad un consulto specialistico per il centrocampista dell’Inter

Non migliora la posizione di Stefano Sensi, out dallo scorso 5 novembre per un infortunio. Il centrocampista dell’Inter continua ad accusare un “fastidio alla regione adduttoria della gamba destra” e per questo motivo i medici del club nerazzurro hanno deciso di “effettuare un consulto specialistico“, come spiegato da una nota ufficiale del club.

