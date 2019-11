Inter – Infortunio Barella, le parole allarmanti e la prima diagnosi: “ho sentito tac al ginocchio”

Inter in allarme: Barella costretto a fermarsi durante la partita contro il Torino, la prima diagnosi

Momenti di preoccupazione questa sera per l’Inter nell’anticipo della 13ª giornata contro il Torino: la squadra nerazzurra ha perso una pedina importante con l’infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è stato costretto ad abbandonare il campo per un fortissimo dolore e le sue parole ad Antonio Conte non sono state rassicuranti: “Mister ho sentito tac al ginocchio“, ha affermato.

Intanto il club nerazzurro ha diffuso il primo ‘bollettino’ di Barella: distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE