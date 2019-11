Inter – Infortunio Barella: il giovane nerazzurro dovrÃ  operarsi, aggiornamenti sulle condizioni di NicolÃ²

Barella dovrà operarsi: gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Momenti di preoccupazione per Nicolò Barella ieri sera: il giovane centrocampista dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo da gioco durante la sfida col Torino, a causa di una distrazione al ginocchio. Barella è stato sottoposto ead esami clinici e strumentali, all’Istituto Humanitas di Rozzano, dai quali è emerso un distacco di un frammento cartilagineo della rotula: il centrocampista nerazzurro dunque dovrà operarsi per l’asportazione del frammento in artroscopia.

