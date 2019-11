Gabigol fa ricca l’Inter, i nerazzurri alzano il prezzo dell’attaccante brasiliano: il Flamengo è con le spalle al muro

Il club nerazzurro è proprietario del cartellino dell’attaccante brasiliano, che con i suoi gol ha trascinato il Flamengo alla vittoria della Libertadores

Gabigol fa felice non solo il Flamengo, a cui ha regalato a suon di gol il Brasileirao e la Copa Libertadores, ma anche l’Inter che rimane tutt’ora proprietaria del cartellino dell’attaccante brasiliano.

L’accordo raggiunto la scorsa estate tra i club sulla base di 16 milioni più il 20% sulla futura rivendita non vale più, considerando la mancata intesa economica tra club rossonero e giocatore che non permise al Fla di formalizzare l’accordo con i nerazzurri. A questo punto, la società sudamericana dovrà aumentare l’offerta per strappare il cartellino all’Inter, che chiede adesso una cifra che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Occorrerà trattare per riuscire a trovare un punto di incontro che soddisfi le parti in causa, con il club di Suning che spera di monetizzare il più possibile da un giocatore uscito ormai da tempo dai propri radar.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE