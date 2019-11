Inter – Conte spera nel supporto dei tifosi: “Barcellona? Saremo in 80mila, ma ora mi preoccupano più Spal e Roma”

Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri sera in Champions League della sua Inter contro lo Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro

Una splendida Inter ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri, trascinati da Lautaro Martinez e Lukaku, hanno portato a casa tre preziosi punti trionfando col punteggio di 1-3. “Sono felice, abbiamo dato un senso all’ultima gara con il Barcellona. Avevamo un’unica strada per restare vivi, e abbiamo vinto. Sarà durissima, però potremo contare su 80mila interisti che sapranno spingerci alla grande”, ha dichiarato Antonio Conte dopo il match.

“Venire a Praga e vincere, nonostante le nostre difficoltà, dimostra la grande compattezza di un gruppo vivo, reattivo. Più di un episodio poteva innervosirci e invece abbiamo gestito tutto con bravura e intelligenza. Il Barcellona? Un pensiero lontano. Ora mi preoccupa di più arrivare al meglio contro la Spal e la Roma. Domenica, in particolare, servirà grande concentrazione per continuare la nostra crescita”, ha continuato il tecnico nerazzurro.

Non poteva mancare poi un commento per la splendida prestazione dell’accoppiata vincente nerazzurra, formata da Lukaku e Lautaro Martinez: “nella gara d’andata erano stati massacrati dai diretti marcatori e mi avevano fatto pure arrabbiare. Sapevano che tipo di partita avrebbero affrontato oggi, e sono stati bravi a interpretarla subito nel migliore dei modi. Sono felice per loro, giocano bene e segnano, cosa fondamentale per la testa di un attaccante. E non sono prodotti finiti, hanno margini di miglioramento eccezionali. Detto questo, è tutta la squadra che è cresciuta moltissimo da allora. Borja Valero? Dopo la vittoria di Torino avevo elogiato lui e Di Marco. Nonostante non avessero spazio, in questi primi quattro mesi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia, enorme professionalità. Quando ti alleni con serietà l’occasione arriva sempre. Oggi Borja e Di Marco sono esempi positivi per tutto il gruppo”.

