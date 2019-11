Inter – Conte analizza i suoi metodi di allenamento: “sono passionale, chi lavora con me sa che…”

Antonio Conte soddisfatto del suo metodo di lavoro: le parole del tecnico dell’Inter sul suo modo di allenare

Antonio Conte sa sempre quello che vuole e lavora quotidianamente con motivazione e concentrazione. A volte, l’atteggiamento dell’allenatore dell’Inter appare troppo focoso, ma è stato il tecnico stesso a chiarire la situazione: “sono molto passionale, ho grande passione per il calcio. Qualsiasi cosa faccia, la faccio con grandissima voglia ed entusiasmo e penso di riuscire a trasmettere tutto questo in ogni cosa che porto avanti“, ha dichiarato a margine del Leadership Development Institute in Arabia Saudita, Antonio Conte

“Penso sia importante trasferire qualcosa alla propria squadra. Il calciatore e chi lavora con me sa benissimo che io sono una persona che chiede tanto a se stesso perchè c’è la ricerca dell’eccellenza, ricercando l’eccellenza c’è poi la ricerca della vittoria. Questo lo puoi fare solamente se hai veramente tanta forza, tanta voglia, tanto entusiasmo e tanta passione nei confronti di questo sport. Riuscire a trasferire tutto ciò ai calciatori, ma anche a tutti quello che lavorano nello staff compresi magazzinieri e cuochi, e’ molto importante“, ha concluso Conte.

