Genoa – Infortunio Kouamè, l’ivoriano non molla: “sono stati abituato ad affrontare tutto col sorriso”

Brutto sto per Kouamè: l’ivoriano è costretto a fermarsi per un terribile infortunio, ma il giovane calciatore del Geno a non molla

Terribile infortunio per Christian Kouamè: è stata confermata infatti la rottura del legamento crociato sinistro riportata nel corso del match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, valida per la Coppa d’Africa U23, e dunque il Genoa dovrà fare a meno del suo calciatore per il resto della stagione.

L’attaccante ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan sui social: “sono sempre stato abituato ad affrontare tutto con il sorriso. I momenti belli, quelli da ricordare, ma anche quelli più brutti e difficili, proprio come questo. Non ci voleva, è vero. Ma io sono fatto così, rispondo a questo infortunio proprio con un sorriso, iniziando già a contare i giorni, e con una voglia matta di tornare. Più forte di prima. Grazie per i tanti messaggi, un abbraccio“.

