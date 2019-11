Infortunio Andrè Gomes – Arrivano buone notizie! Intervento perfettamente riuscito: il comunicato dell’Everton

L’intervento chirugico al quale Andreè Gomes si è sottoposto per ridurre la frattura alla caviglia destra, rimediata durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito

Arrivano buone notizie in merito all’infortunio di Andrè Gomes. L’intervento chirugico per ridurre la frattura alla caviglia destra del giocatore, successiva ad un brutto fallo di Son durante Everton-Tottenham, è perfettamente riuscito. Lo rende noto l’Everton in un comunicato ufficiale nel quale viene spiegato che il calciatore portoghese passerà qualche giorno in ospedale, prima di tornare alla USM Finch Farm per iniziare la sua riabilitazione sotto la guida dello staff medico del Club. A nome di Andrè, il Club ha quindi ringraziato “tutti i sostenitori dell’Everton e i membri della più ampia famiglia di calcio per i travolgenti messaggi di supporto che abbiamo ricevuto dalla partita di ieri“.

