Infortunio Andrè Gomes, il portoghese è tornato a casa: il tenero VIDEO di ringraziamenti dopo la frattura shock

Andrè Gomes è finalmente tornato a casa: il video messaggio del portoghese dopo il terribile infortunio

Domenica Andrè Gomes è stato protagonista di una scena horror: il calciatore portoghese ha subito un fallo da Son che gli è costato un bruttissimo infortunio. Le immagini hanno subito evidenziato l’entità dell’infortunio, con la caviglia completamente girata ed il calciatore urlante di dolore. Gomes è stato presto operato per la frattura alla caviglia ed è già tornato a casa. Proprio dal suo divano il portoghese ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che gli hanno mostrato tutta la loro vicinanza: “ciao a tutti, come sapete è andato tutto bene. Sono a casa con la mia famiglia. Grazie per il vostro supporto e per l’energia positiva“, ha dichiarato Gomes.

