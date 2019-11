Infortunio André Gomes, cancellata l’espulsione di Son: ufficiale la decisione della Football Association

La Federazione inglese ha deciso di cancellare l’espulsione di Son, perché considerata un errore

La Football Association ha deciso di cancellare l’espulsione inflitta a Heung-min Son, attaccante del Tottenham, protagonista nel match con l’Everton del terribile fallo che ha procurato la frattura scomposta della caviglia ad André Gomes.

Il cartellino rosso è stato considerato un caso di ‘wrong dismissal’, dunque un abbaglio preso dall’arbitro Atkinson, forse indotto in errore dalla gravità dell’infortunio del portoghese. In seguito al ricorso presentato però dagli Spurs, la FA ha stabilito come il rosso per Son sarebbe stato giusto se avesse messo in pericolo la salute dell’avversario, ma non è stata la spinta del sudcoreano a causare l’infortunio, bensì lo scontro con Aurier. Cancellata dunque la squalifica di una giornata per Son, che sarà disponibile nel prossimo impegno del Tottenham contro lo Sheffield United.

