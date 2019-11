Ice è scappata! L’appello di Kiara Fontanesi sui social [FOTO]

Kiara Fontanesi lancia l’appello sui social: la richiesta d’aiuto per ritrovare la sua Ice

Manca davvero poco: Kiara Fontanesi sta per diventare mamma. La campionessa mondiale di motocross femminile ha superato la 40ª settimana di gravidanza, ma nell’attesa di mettere al mondo la sua primogenita, un evento spiacevole la sta facendo preoccupare.

Kiara Fontanesi ha infatti pubblicato un appello nelle sue Storie Instagram per ritrovare il suo Husky. “Chiunque l’avesse vista mi contatti in privato. Scappata in zona costamezzana! Senza collare e senza pettorina, sarà sporta e bagnata, sembrerà un lupo! Si chiama Ice! Ed è un Husky“, ha scritto sui social a corredo di una foto del suo cane.

