Ibrahimovic al Tottenham? La risposta di Mourinho non lascia spazio a dubbi: “il nostro legame è unico, ma…”

Nel corso della conferenza stampa pre-Olympiacos, l’allenatore portoghese ha espresso la propria opinione su Ibrahimovic

Il suo nome è accostato ai migliori team europei, ma al momento il futuro di Zlatan Ibrahimovic è avvolto nel mistero. Lo seguono il Bologna e il Milan in Italia, ma anche alcuni club inglesi tra cui però non figura il Tottenham.

José Mourinho infatti ha chiuso al possibile arrivo del gigante di Malmoe, nonostante l’ottimo feeling esistente tra i due, cementato tra Inter e Manchester United. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Olympiacos, Mou ha rivelato: “il legame che ho con Ibrahimovic è unico, abbiamo la stessa passione e ci intendiamo alla perfezione. Non è solo un grande calciatore ma anche un grande uomo. Ma direi no al suo acquisto. Abbiamo l’attaccante più forte d’Inghilterra e sicuramente tra i primi tre del mondo. L’acquisto Di Ibrahimovic non avrebbe alcun senso. So bene che, nonostante l’età, potrebbe ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. Ma non avrebbe senso prenderlo quando hai già Kane“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE