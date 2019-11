Ibrahimovic esce allo scoperto sui social: svelata la sua prossima squadra? Tutta la verità [VIDEO]

L’attaccante svedese ha pubblicato sui social un video in cui il suo cognome campeggia sulla maglia dell’Hammarby, ma è solo uno scherzo di Zlatan

Il solito Zlatan Ibrahimovic, che non smette di giocare e di burlare i giornalisti, impegnati in queste settimane ad individuare la sua prossima destinazione. Il gigante di Malmoe, che si svincolerà dai Los Angeles Galaxy il prossimo 31 dicembre, sta valutando il suo futuro senza aver raggiunto al momento nessuna decisione. Sono tanti i club accostati a lui, tra cui Bologna e Milan in Italia, che farebbero carte false per averlo in rosa. Zlatan però ha scelto di prendere tutti in giro, pubblicando sul proprio profilo Instagram una maglia dell’Hammarby, società svedese, con il suo cognome scritto sopra. Tutto uno scherzo però, la prossima squadra di Ibra infatti non è stata ancora scelta, per la gioia soprattutto del Milan…

Visualizza questo post su Instagram @hammarbyfotboll Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 25 Nov 2019 alle ore 10:36 PST

