Tutti pazzi per Ibrahimovic, lo Schalke 04 stuzzica lo svedese: “tranquillo Zlatan, qui non c’è il baseball”

Riprendendo il tweet di saluti dello svedese ai Galaxy, il club tedesco si è iscritto alla corsa per Ibra in modo alquanto singolare

Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio il nome più appetibile del prossimo mercato di gennaio, l’attaccante svedese infatti si libererà dai Galaxy il prossimo 31 dicembre, potendo così firmare con qualunque squadra già a partire dall’1 gennaio. Oltre agli interessamenti della Serie A, sullo svedese è piombato anche lo Schalke 04, che si è iscritto alla corta per Zlatan con un post social alquanto curioso.

Riprendendo il tweet di addio ai Galaxy del gigante di Malmoe, la società teutonica ha scritto: “non preoccuparti Zlatan, non c’è il baseball qui a Gelsenkirchen” con un fotomontaggio di Ibra in maglia blu. Un invito tutt’altro che velato per provare a convincere Ibra a scegliere la Bundesliga, unico campionato che manca nel palmares dello svedese.

