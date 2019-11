Dall’America il clamoroso scoop: “Ibrahimovic è stato ingaggiato dal Milan”

Ibrahimovic ingaggiato dal Milan: arriva dall’America il clamoroso scoop

Negli ultimi tempi si è tanto parlato di un possibile ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic: non è escluso infatti, che il calciatore svedese, che in Serie A ha regalato spettacolo, torni a vestire una maglia del nostro campionato. Adesso è dall’America che arriva un clamoroso scoop! Intervistato da ESPN, Don Graber, Commissioner della Mls, ha parlato proprio di Ibrahimovic: “Zlatan è un tipo molto interessante, mi tiene molto occupato, mi riempie la casella mail, è un’emozione al minuto. Servono personaggi come lui che emergono dalla massa, come aveva fatto David Beckahm all’inizio. E’ un uomo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei top club del mondo“.

“Ha quasi fissato dei record con tutti i gol che ha segnato negli ultimi due anni, è uno che crea eccitazione sia in campo che fuori. Ci dà un sacco da fare e ci piacerebbe vederlo tornare ma quello dipende dai Los Angeles Galaxy. Mi sono goduto i suoi ‘momenti Zlatan’, in particolare quando parla con me di se stesso in terza persona”, ha concluso.

