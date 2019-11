Ibrahimovic al Bologna? Bigon svela: “Zlatan e Mihajlovic hanno un rapporto molto forte”

Ibrahimovic torna in Italia? Le parole di Bigon su un possibile approdo dello svedese al Bologna

Nelle ultime settimane si parla tantissimo di un possibile ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha detto addio ai Los Angeles Galaxy ed in tanti sognano di rivederlo in campo in Italia. Possibile anche un approdo di Ibrahimovic al Bologna. Bigon, direttore sportivo rossoblu non ha infatti escluso questa ipotesi: “manca un mese e mezzo all’apertura del calciomercato, Ibrahimovic e il mister hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti con grande solidarietà umana di Ibra per la situazione di Mihajlovic. Lui ha dato la sua disponibilità, ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna, ma adesso si prenderà del tempo, dopo avere annunciato l’addio alla MLS, per valutare tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%, la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo e in caso siamo pronti e più che positivi“, ha dichiarato.

