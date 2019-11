Ibrahimovic dice addio ai Galaxy, il post social è sprezzante: “adesso tornate a guardare il baseball” [FOTO]

Ibrahimovic è fatto così, prendere o lasciare. Niente umiltà, ma solo tanto amor proprio, che si alimenta di partita in partita, gol dopo gol. Lo svedese ha chiuso la sua esperienza con i Los Angeles Galaxy, il contratto in scadenza il 31 dicembre non verrà rinnovato e, da quel momento in poi, il gigante di Malmoe potrà scegliere la sua nuova destinazione.

L’ipotesi ritiro non è contemplata, potrebbe essere in Italia la sua nuova squadra, magari il Bologna di Mihajlovic, con cui i contatti restano continui e costanti. Intanto, Ibrahimovic ha salutato a modo suo i Galaxy, postando su Twitter un messaggio particolare: “sono arrivato, ho visto e ho conquistato. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi dico ‘avete voluto Zlatan e vi ho dato Zlatan’. Prego. La storia continua… Ora tornate a guardare il baseball“.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 13 novembre 2019