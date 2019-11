Alla Honda il premio “Mobilità Sostenibile”: la casa giapponese punta forte sul green

La Honda si è aggiudicata il premio della categoria “Mobilità Sostenibile” grazie all’impegno per quanto concerne la sostenibilità nel mondo dei motori

Si è celebrata ieri a Roma, presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente, la cerimonia conclusiva del Premio “Vivere a Spreco Zero”, giunto alla 7^ edizione e promossa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, dal Ministero dell’Ambiente e dall’Università di Bologna. Una rassegna di virtuose e corrette pratiche messe in atto da imprese, enti pubblici e terzo settore all’insegna della sostenibilità e del minor impatto possibile su ambiente, territorio e contesto socio-economico.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da Honda Motor Europe Italia è avvenuto all’interno della categoria “Mobilità Sostenibile”, grazie agli straordinari e innovativi piani di sviluppo portati avanti dalla Casa Giapponese per realizzare la piena elettrificazione dei suoi principali modelli in Europa entro il 2022. Sforzi industriali che intendono rispondere con tempestività ai profondi cambiamenti in atto nel mercato automotive e alle nuove preferenze dei consumatori sempre più sensibili al tema della mobilità green e sostenibile. A suscitare il vivo interesse della giuria è stata, in particolare, la Honda e, la nuovissima auto 100% elettrica sviluppata dalla Casa di Tokyo per il mercato europeo.

La versione di serie di Honda e è stata presentata in anteprima mondiale all’ultimo Salone di Francoforte e ha riscosso un grandissimo apprezzamento per le sue linee originali, il design avveniristico, l’infotainment all’avanguardia e le zero emissioni garantite dal motore elettrico a trazione posteriore. La nuova city car elettrica verrà introdotta sul mercato italiano nella prossima primavera, e guiderà il processo di elettrificazione di Honda in Europa. Il premio è stato consegnato a Honda da Sergio Morini, Presidente del Gruppo Automotive Morini di Bologna, partner tecnico della manifestazione, e dal curatore scientifico dell’evento Prof. Andrea Segre’.

