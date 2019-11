Happu Run for Christmas – Giusy Versace lancia la terza edizione

Sabato 7 dicembre a Reggio Calabria si rinnova l’appuntamento con la corsa della felicità in versione natalizia, ideata dall’atleta paralimpica e promossa dalla sua onlus Disabili No Limits

Reggio Calabria, 18 novembre 2019 – Una corsa-camminata senza limiti e diversità, per attendere il Natale con un gesto di solidarietà. Questa è la sintesi della “corsa della felicità per il Natale” ideata e promossa da Giusy Versace e dalla sua onlus Disabili No Limits, in programma sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria sabato 7 dicembre e presentata questa mattina nella “Sala dei Lampadari” a Palazzo San Giorgio, sede del Comune a Reggio Calabria.

La manifestazione sarà come sempre una festa per grandi e piccini che animerà il piazzale della Stazione Lido. Alle ore 15 di venerdì 6 dicembre aprirà il villaggio con i gazebo per il ritiro dei pacchi gara e il piazzale si animerà con attività sportive per i bambini grazie alla collaborazione di Asi Reggio Calabria. Sabato 7 dicembre il villaggio aprirà alle 10 della mattina mentre alle ore 16 è prevista la partenza della 3^ Happy Run for Christmas che vedrà correre e camminare patiti del running assieme a bambini, famiglie, persone con disabilità e amici a 4 zampe. Il percorso sarà di circa 4 km e la partenza avverrà su viale Zerbi all’angolo con via Roma. I concorrenti percorreranno poi tutto il lungomare Falcomatà fino alla Villa Comunale, per poi tornare indietro. In coda alla corsa, ci saranno un gruppo di harleysti dei “Due Mari Chapter Italy” e un Babbo Natale in moto che accompagneranno gli ultimi concorrenti al traguardo.

Alle ore 17 inizieranno le premiazioni. Riconoscimenti saranno per il primo uomo, la prima donna, il primo bambino e il primo cane. Nell’occasione verranno premiati anche i vincitori del concorso “Chi non ride è fuori moda” realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria. Il concorso nasce con la volontà di ricordare il comico scomparso prematuramente Giacomo Battaglia che sin dalla prima edizione è stato il volto e la voce di questo evento e la giuria sarà presieduta proprio da Gigi Miseferi, il compagno di ironia e risate del duo “Miseferi-Battaglia”. La Giuria dovrà sceglierà il video che avrà saputo interpretare meglio il tema dell’ironia. “Se il sorriso e la satira avessero un volto, sarebbe quello di Giacomo – ha commentato la Versace commossa – ed è con lo spirito dell’ironia e del sorriso che lanciamo il concorso e ricordiamo un artista e un amico che ha portato lustro alla nostra terra”.



“Special guests” dell’evento saranno la conduttrice televisiva Jo Squillo, i cantanti Daniele Stefani e Alma Manera, che regaleranno alla città suggestivi momenti musicali.

Nell’area adiacente alla zona di partenza e arrivo sarà allestito un piccolo villaggio di Natale dove le numerose associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa proporranno progetti e idee regalo.

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt, il pettorale e il cappellino rosso di Babbo Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili e protesi per uno o più persone con disabilità del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport. Non a caso, lo slogan dell’evento è “Tutti insieme per regalare un sorriso”.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile acquistare pettorale e pacco gara direttamente dal sito ufficiale www.happyrun.it.

L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica da Radio Touring, media partner dell’evento.

Grazie alla collaborazione con il Rotary Club Reggio Calabria, quest’anno la Happy Run for Christmas sarà abbinata alla mostra “L’arte di Essere”: una raccolta di opere, attraverso le quali si racconta quanto l’arte, come lo sport, sia un prezioso strumento di inclusione sociale e uno straordinario veicolo di messaggi positivi. I quadri sono stati realizzati da un gruppo di artisti membri della VDMFK, l’Associazione internazionale degli artisti che dipingono con la bocca e con il piede.

“Dopo 10 anni riporto a Reggio Calabria una mostra che mi sta molto a cuore – ha dichiarato in conferenza la Versace – e credo che per i ragazzi e per l’intera comunità reggina, tutto questo sia una grande opportunità di crescita culturale. Nel 2009, infatti, dopo aver conosciuto gli artisti dell’associazione Vdmfk grazie all’amico Fabio Falzea, decisi di proporre una mostra al teatro Cilea e ricordo un foyer del teatro ricchissimo di colori e sfumature. Anche questa volta, come 10 anni fa, ospite dell’inaugurazione sarà l’artista amico Francesco Canale”.

Il taglio del nastro della mostra “L’arte di Essere” è in programma lunedì 2 dicembre presso la Sala esposizioni “Umberto Boccioni” di Palazzo Corrado Alvaro, in Piazza Italia a Reggio Calabria e l’esposizione resterà aperto sino a sabato 7 dicembre con i seguenti orari: 9 – 19.

La Happy Run è organizzata con il patrocinio della Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2100, Inail, il Coni e il Comitato Paralimpico Italiano della Regionale Calabria.

Main sponsor dell’iniziativa è PMG Italia Spa (Progetto mobilità garantita), azienda impegnata nell’adattamento di veicoli per trasporto di persone disabili.

Partecipano all’evento anche: ASI, CSI Reggio Calabria, Unitalsi Reggio Calabria, Progetto5, Radio Touring 104, RadioRc International, CityNow, Cad Designers, Piemme, Horecando, Parafarmacia Dottor Creazzo, Pro Action, Hostaria Campi, Circolo Crucitti, Moak, Ambasciatori del gelato italiano nel mondo, Associazione Italiana Gelatieri, D’Agostino, MG Company, Nicolosi, Mirabella, Informamentis, Iperpet, Due Mari Chapter Italy.

