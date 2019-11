Golf – Tiger Woods fa luce sul suo ritiro: “smetto a 50 anni, poi mi dedico a caccia e pesca”

Tiger Woods fa luce in merito al suo ritiro: il campione americano lascerà il golf a 50 anni per poi dedicarsi alle sue passioni per caccia e pesca

Intervenuto ai microfoni di una radio australiana per presentare la Presidents Cup, la sfida tra Stati Uniti e Resto del mondo (Europa esclusa) in programma dal 12 al 15 dicembre a Melbourne, in Australia, che lo vedrà nel doppio ruolo di allenatore-giocatore, Tiger Woods ha parlato del suo futuro. Il golfista americano metterà da parte mazze e palline solo a 50 anni, per dedicarsi alle sue passioni per caccia e pesca: “cosa farò quando smetto? Semplice, adoro la pesca subacquea. Adoro stare in acqua, adoro cacciare. Mi piace andare a fare battute di caccia, pescare e fare immersioni, quindi per me il solo fatto di poter essere fuori nella natura sarà il massimo. Mi piace stare nella natura perché è lì che sono cresciuto, è quello che faccio, il golf è sempre nella natura, quindi per me è il massimo“.

