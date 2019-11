Golf – Nedbank Challenge: ottima partenza per Guido Migliozzi, l’azzurro è terzo dopo il primo giro

Il golfista italiano ha cominciato alla grande il Nedbank Golf Challenge, settimo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour

Guido Migliozzi, terzo con 67 (-5) colpi, ha effettuato un’ottima partenza nel Nedbank Golf Challenge, settimo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour che si sta svolgendo sul percorso dl Gary Player CC (par 72), a Sun City in Sudafrica, dove è al vertice con un gran 63 (-9) il sudafricano Louis Oosthuizen e Andrea Pavan è 61° con 77 (+5).

Il leader, 37enne di Mossel Bay con nove titoli sul circuito comprensivi di un major, ha realizzato nove birdie senza bogey e ha distaccato di tre colpi il belga Thomas Detry (66, -6). E’ al quarto posto con 68 (-4) il grande campione sudafricano Ernie Els, beniamino del pubblico, affiancato dal connazionale Zander Lombard e dall’inglese Lee Westwood, campione in carica. Tra i dieci concorrenti al settimo con 69 (-3) l’inglese Tommy Fleetwood e hanno un colpo in più il tedesco Martin Kaymer, l’indiano Shubhankar Sharma e il sudafricano Erik Van Rooyen, 17.i con 70 (-2).

Sono appaiati in 25ª posizione con 71 (-1) l’austriaco Bernd Wiesberger, numero uno della Race To Dubai (ordine di merito), e l’inglese Matthew Fitzpatrick (n. 4), l’unico che vincendo potrebbe sorpassarlo, ma con questa graduatoria il leader non corre rischi. Ritardi già pesanti per l’inglese Matt Wallace, 38° con 73 (+1), e per due past winner, lo svedese Alex Noren (2016), stesso score, e il sudafricano Branden Grace (2017), 49° con 74 (+2).

Guido Migliozzi, che imponendosi diventerebbe il primo debuttante sul circuito a vincere tre gare alla prima stagione, è passato al comando dopo nove buche in cui ha segnato sei birdie, poi nel rientro di birdie ne ha raccolti altri due, ma insieme a tre bogey. Dopo un promettente avvio con due birdie il rendimento di Andrea Pavan è improvvistamente cambiato nel resto del tracciato in cui ha messo insieme altri due birdie, tre bogey e tre doppi bogey. Il montepremi è di 7.500.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il Nedbank Golf Challenge viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 15 novembre, dalle ore 9 alle ore 15. Diretta su Eurosport 2 dalle ore 11 alle ore 15.

