Golf – Nedbank Golf Challenge: Zander Lombard si conferma leader, Migliozzi 15°

Eurotour: Zander Lombard resta leader, 15° Guido Migliozzi. Nel Nedbank Golf Challenge Louis Oosthuizen e Thomas Detry a un colpo dalla vetta

Il sudafricano Zander Lombard ha mantenuto con 205 (68 65 72, -11) colpi il comando nel Nedbank Golf Challenge, settimo degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour che si sta svolgendo sul percorso del Gary Player CC (par 72), a Sun City in Sudafrica. Ha perso sei posizioni Guido Migliozzi, 15° con 212 (67 73 72, -4), che comunque è rimasto in buona classifica, mentre è sempre in retrovia Andrea Pavan, 62° con 231 (77 74 80, +15).

Zander Lombard, 24enne di Pretoria con un titolo sul Sunshine Tour e approdato nel circuito con il successo nella finale della Qualifying School dello scorso anno, ha iniziato molto male con un bogey e un doppio bogey, ma successivamente ha rimediato con quattro birdie, contro un altro bogey, per il 72 (par) che gli è bastato per rimanere al vertice con un colpo di margine sul connazionale Louis Oosthuizen (206, -10), agganciato al secondo posto dal belga Thomas Detry.

Il trio, che si è dimostrato più tonico dei diretti rivali, sembra destinato a giocarsi il titolo, anche se non sono tagliati fuori l’inglese Oliver Wilson e lo svedese Marcus Kinhult, quarti con 208 (-8), così come il finlandese Mikko Korhonen, l’australiano Jason Scrivener, il danese Joachim B. Hansen, gli inglesi Aaron Ray e Lee Westwood, campione in carica, e l’austriaco Bernd Wiesberger, sesti con 210 (-6). Quest’ultimo, numero uno della Race To Dubai (ordine di merito), tende a consolidare la propria posizione in vista della volata finale della prossima settimana nel DP World Tour (21-24 novembre) che chiude la stagione. Fuori gioco i due inglesi Tommy Fleetwood, 12° con 211 (-5), e Matthew Fitzpatrick, 17° con 213 (-3), il quale con un successo avrebbe potuto superare Wiesberger nella money list. Poco dietro il tedesco Martin Kaymer, 21° con 214 (-2), e nell’anonimato il grande campione sudafricano Ernie Els, 51° con 221 (+5), e l’indiano Shubhankar Sharma, 56° con 222 (+6).

Piuttosto altalenante l’andatura di Guido Migliozzi con un eagle, tre birdie, un bogey e due doppi bogey per il 72 del par e giro da dimenticare in fretta per Andrea Pavan con due birdie, cinque bogey, un doppio e un triplo bogey per l’80 (+8). Il montepremi è di 7.500.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il Nedbank Golf Challenge viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 17 novembre, dalle ore 10 alle ore 14. Diretta su Eurosport 2 dalle ore 10 alle ore 14.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE