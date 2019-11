Giro di Sicilia – Presentata l’edizione 2020: cinque tappe e 7700 metri di dislivello

Presentata oggi l’edizione 2020 del Giro di Sicilia: cinque tappe ed un cronoprologo per una settimana ricc di spettacolo

Continuano le presentazioni delle corse di ciclismo del prossimo anno: dopo quelle di Tour de France e Giro d’Italia, è stato oggi il turno del Giro di Sicilia. L’edizione 2020 si svolgerà dal 25 aprile all’1 maggio e si sposterà nella Val di Noto dopo due Giri di Sicilia svoltisi nelle Madonie e nei Nebrodi.

La competizione punta a far conoscere arre di pregio naturalistico della Sicilia, con annesse produzioni artigianali e agroalimentari, senza però far perdere la concentrazione dalla sfida tra i ciclisti. Cinque tappe, un cronoprologo di apertura e pendenze che raggiungono 7700 metri di dislivello per l’edizione 2020 del Giro di Sicilia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE