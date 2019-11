Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – She’s Mercedes sostiene la campagna Discovery for Good

“Quando parliamo di violenza, non parliamo d’amore”, questo il messaggio che vuole lanciare la campagna, ideata e prodotta da Discovery Creative per sostenere la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un tema importante cui She’s Mercedes, l’inspiration platform della Stella nata con l’intento di creare uno spazio dedicato all’universo femminile attraverso la condivisione di valori e l’esplorazione di territori ed interessi comuni, ha voluto dare il proprio sostegno donando alcuni dei propri spazi pubblicitari per la messa in onda della campagna realizzata per l’iniziativa.

Le clip, della durata di 20 secondi, riportano alcune frasi che spesso si sentono o si leggono quando vengono raccontati fatti legati a fenomeni di violenza sulle donne, nelle quali si verifica una tendenza a metterli in relazione, anche verbalmente, con il concetto il amore, quasi ad attenuarne la gravità. La campagna invita ad avere maggiore attenzione e consapevolezza verbale sul tema e ad affrancare ogni atto di violenza dal concetto di amore, per una corretta comunicazione nel rispetto e a tutela di tutte le donne, vittime o potenziali tali. Le clip, realizzate con delle animazioni in grafica, sono minimali sia dal punto di vista visivo che del sound design, per lasciare che sia il messaggio a colpire, in tutta la sua forza.

La diversità rappresenta un inestimabile patrimonio aziendale, che contribuisce in maniera fondamentale alla crescita e lo sviluppo di un’azienda. Oggi, la grande community Daimler conta oltre 282.000 persone, provenienti da 156 Paesi in tutto il mondo. Più di 50.000 sono donne, delle quali oltre il 16% ricopre posizioni manageriali di medio e alto livello, anche all’interno del Board of Management di Mercedes-Benz Cars.