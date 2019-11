Gimnasia La Plata, Diego Armando Maradona si dimette dal ruolo di allenatore… dopo 13 gare!

Diego Armando Maradona ha deciso di dimettersi dal ruolo di allenatore del Gimnasia La Plata: il fuoriclasse argentino ha legato la sua scelta all’addio del presidente Pellegrino

La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle ultime ore: Diego Armando Maradona non è più l’allenatore del Gimnasia La Plata. ‘El Pibe de Oro’ aveva fatto sapere che la sua eventuale riconferma sarebbe stata legata a quella del presidente Pellegrino, che però non si presenterà alle prossime elezioni del 23 novembre per la nomina alla guida del club. Dopo 13 partite, nelle quali ha accumulato 9 sconfitte, 3 vittorie ed un pareggio, Maradona ha dunque deciso ufficialmente di dimettersi dal ruolo di allenatore del Gimnasia La Plata.

