Genoa, pesantissima perdita per Thiago Motta: brutto infortunio per Kouamé con la Costa d’Avorio

L’attaccante rossoblù si è infortunato durante il match contro il Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23

Il Genoa finisce nei guai, il club rossoblù infatti deve fare i conti con il brutto infortunio di Christian Kouamé, per il quale si teme la rottura del legamento crociato. Infortunatosi nel corso del match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23, il giocatore classe ’97 è stato prima visitato in Egitto, dove si è disputata la gara, per poi far rientro a Genova per effettuare ulteriori controlli più approfonditi. Sono ore dunque di attesa per Thiago Motta e il Genoa, che potrebbe perdere una delle proprie colonne per il resto della stagione.

