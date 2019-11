Francesco Moser esalta il ciclismo italiano: “Affini va forte, Ganna può fare il record dell’ora. Viviani bis alle Olimpiadi”

Francesco Moser esalta le qualità dei ciclisti italiani: l’ex atleta azzurro spende belle parole per Affini, Ganna, Ciccone Viviani e Aru

“È un bel momento per il ciclismo italiano, perchè penso ad Affini che va forte a cronometro ma anche a Ganna, che ha vinto tante gare e ha battuto il record della pista. Ritengo che proprio Ganna possa battere anche il record dell’ora quando maturerà: non credo che sia giusto lo faccia subito. Abbiamo inoltre anche un corridore come Ciccone, che è adatto alle corse a tappe e che se matura e ha costanza può togliersi belle soddisfazioni“. Con queste parole l’ex ciclista Francesco Moser ha esaltato le qualità dei ciclisti italiani a margine di una premiazione presso il convento di Santa Lucia alla Castellina, a Sesto Fiorentino. “Elia Viviani è un’altra sicurezza, ha già detto che ora si preparerà per le Olimpiadi e non escludo che possa fare anche il bis, perchè ha tutte le carte in regole per farlo. Fabio Aru? Gli dico di riprendersi fisicamente: mi auguro che con l’intervento che ha subito abbia risolto tutte le sue problematiche“, ha aggiunto Francesco Moser.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE