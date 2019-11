Formula 3 – Sophia Floersch torna in pista a Macao ad un anno dall’incidente: “le persone non capiscono”

Sophia Floersch in pista a Macao ad un anno dal tragico incidente che le ha quasi tolto la vita: le sensazioni della giovane pilota tedesca

E’ passato un anno da quello spaventoso e tragico incidente che ha visto coinvolta Sophia Floersch sulla pista di Macao e adesso la pilota tedesca torna proprio sul circuito di Macao, che le ha quasi tolto la vita.

“Ho sempre saputo che sarei tornata a Macao, ma fino a metà anno non avrei potuto immaginare che questo momento sarebbe arrivato ora. E sono contenta che sia così“,ha dichiarato Sophia Floersch. “Il 99 percento delle persone non lo capisce. Penso che le persone lo credano perché non lo farebbero da sole. Certo che sono ossessionata da Macao, ma questo non ha nulla a che fare con l’incidente, ma con il fatto che la pista è così impressionante”, ha concluso.

