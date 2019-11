Formula 1 – La Williams ha deciso: ecco chi prenderà il posto di Kubica nel 2020

Scelto il sostituto di Kubica per il 2020: Latifi sarà pilota della Williams nel 2020 in F1

La griglia di partenza dei piloti di Formula 1 del 2020 è finalmente completa: la Williams, consapevole che quella di domenica ad Abu Dhabi sarà l’ultima gara di Robert Kubica, ha finalmente annunciato chi prenderà il posto del pilota polacco.

Sarà Nicholas Latifi a fare il salto di categoria e sfrecciare in pista a bordo di una Williams, al fianco di George Russell. Classe 94, il canadese è secondo nella classifica di Formula 2 e ha già disputato qualche sessione di prove libere con la Williams, lasciando il team impressionato positivamente.

“Sono elettrizzato all’idea di diventare Race Driver per il 2020. Mi sono divertito moltissimo a lavorare con il team quest’anno, supportandoli nello sviluppo della vettura e aiutando ovunque sia possibile in pista e in fabbrica. Non vedo l’ora di proseguire il viaggio con il team e sono entusiasta di fare il mio debutto in Formula 1 al Gran Premio d’Australia nel 2020“, ha dichiarato il giovane pilota canadese.

“Sono lieta di annunciare che Nicholas passerà al ruolo di Race Driver per collaborare con George nel 2020. Tutti noi di Williams siamo rimasti immensamente colpiti da ciò che ha ottenuto quest’anno in FIA Formula 2, insieme al suo impegno per la squadra e il lavoro che ha messo dietro le quinte. Nicholas è diventato un membro affermato e rispettato della Williams, e non vediamo l’ora che accada questo nuovo ruolo, mentre cerchiamo di tornare al centrocampo“, ha aggiunto Claire Williams.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE