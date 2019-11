Formula 1 – Vettel sorprendente nella parata pre Gp degli Stati Uniti: “chi sei tu per giudicare le nostre strategie?” [VIDEO]

Sebastian Vettel sincero con la giornalista nella parata pre gara nel Gp degli Stati Uniti

E’ tutto pronto sul circuito COTA per il Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Valtteri Bottas partirà dalla pole position, seguito da Vettel e Verstappen, con Lewis Hamilton invece in terza fila, a caccia del suo sesto titolo. Nella parata pre gara, in attesa di scoprire chi vincerà negli Stati Uniti, è stato Sebastian Vettel ad attirare l’attenzione per la risposta sorprendente data alla giornalista. “Devi essere aggressivo per la tua strategia”, ha affermato la ragazza bionda. Vettel è stato diretto e sincero, ma scherzoso ed ironico al tempo stesso: “non è giusto! Chi sei tu per giudicare le nostre strategie? Andiamo! Lei è scortese, andiamo!“.



