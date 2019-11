Formula 1 – Vettel sincero dopo le qualifiche ad Abi Dhabi: “non siamo abbastanza veloci, sarÃ  difficile”

Sebastian Vettel commenta il suo risultato nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi: le parole del tedesco della Ferrari

Quinto posto oggi in qualifica per Sebastian Vettel: nonostante il tedesco della Ferrari sia riuscito a non prendere la bandiera a scacchi e quindi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo tentativo, a differenza del suo compagno di squadra, il suo risultato non è migliorato.

“Albon? Non credo che sia giusto, lui aveva un’altra macchina avanti, cercav di creare un certo margine e probabilmente ce n’era un’altra davanti. E’ stato un peccato per noi, eravamo in coda, cercavamo di aver la miglior pista possibile ed è andat amale. Gomme rosse? Credo che sia una scelta giusta, non vedo che le medie sono andate meglio con me questo weekend. Sarà difficile per noi, non siamo abbastanza veloci, perdiamo nei punti in cui abbiamo perso tutto l’anno, tutte le curve lente e di media velocità, l’ultimo settore, anche le gomme cedono per noi e abbiamo meno aderenza rispetto a quella che riescono a trovare gli altri, sarà difficle ma lotteremo insieme per cercare di ottenere il miglior risultato possibile“, ha dichiarato Vettel ai microfoni Sky al termine delle qualifiche.

