Formula 1 – Giornata ‘discreta’ per Vettel in Brasile: il tedesco concentrato solo sulla Ferrari

Sebastian Vettel sereno e soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere in Brasile: le parole del ferrarista sono fiduciose

La Ferrari ha chiuso le seconde prove libere del Gp del Brasile con una fantastica doppietta. Vettel si è piazzato davanti al suo compagno di squadra, ma i rivali sono tutti vicinissimi. Sereno e soddisfatto, il tedesco della Ferrari ha così commentato la sua prima giornata in pista: “credo che sia stata una giornata discreta, abbiamo capito di cosa ha bisogno la macchina, la conosciamo abbastanza bene, credo che questo possa aiutare il bilanciamento sia domani che domenica, adesso dobbiamo fare svolgere bene i nostro compiti. Possiamo guardare a tutti i dettagli e azzeccnadone molti di questi potremo migliorare la macchina,che già era decente oggi, ma abbiamo margine di miglioramento. Nessuna sorpresa, dobbiamo lavorare su noi stessi per essere in ottime condizioni per il resto del weekend“, queste le parole di Vettel ai microfoni Sky.

