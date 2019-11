Formula 1 – Problemi con la… marijuana per Vettel ad Austin: “è legale in Texas?”

Vettel infastidito da un forte odore di… marijuana durante le prove libere del Gp degli Stati Uniti

Si sono disputate ieri le prime due sessioni del Gp degli Stati Uniti di Formula 1, oggi sarà il turno delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. In attesa dello spettacolo di questa sera, ad attirare l’attenzione è un esilarante siparietto tra Vettel ed un giornalista che ha a che fare con la… marijuana. Il tedesco della Ferrari ha infatti avvertito un forte odore mente si trovava nell’abitacolo della su amonoposto: “la marijuana è legale in Texas? Sì ho avvertito un forte odore in macchina. Che follia!“, ha esclamato il ferrarista. Vettel ci ha poi riso su ammettendo che “è sempre divertente correre qui“.

