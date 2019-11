Formula 1 – Vettel taglia corto sul Gp del Brasile: “capitolo chiuso. Io e Leclerc scontenti, abbiamo parlato, non accadrà più”

Vettel chiude il capitolo Gp del Brasile: in casa Ferrari nessun problema, solo tanta delusione per l’esito della gara e la volontà che tutto ciò che è successo non si ripeta

Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, Sebstian Vettel è tornato necessariamente a parlare dell’esito del Gp di Interlagos nel quale una manovra azzardata del tedesco ha messo fuori gioco sia la sua Ferrari che quella del compagno di scuderia Charles Leclerc.

Dopo giorni di grandi polemiche, discussioni e problemi risolti ‘in famiglia’, Vettel ha tagliato corto sulla questione spiegando che in casa Ferrari non ci sono problemi, solo la volontà di non far accadere di nuovo quanto successo in Brasile: “credo che siamo entrambi scontenti dell’esito del Gp di Interlagos, entrambi non abbiamo concluso la gara e non siamo contenti di questo. Siamo due persone adulte e abbiamo parlato l’uno con l’altro e con Mattia Binotto, analizzando il più possibile e ora voltiamo pagina. Vogliamo che non accada più. Oggi eravamo in lotta con gli stessi fattori delle ultime gare. Nelle curve a ritmo medio basso siamo lenti, facciamo fatica quando la gomma si surriscalda, quando vai fuori dal limite diventa più difficile da guidare. Nel week-end c’è da migliorare l’assetto“.

