Formula 1 – Verstappen polemico in conferenza stampa: “2 pole position? Questa è la terza, io conto quella in Messico”

Max Verstappen polemico in conferenza stampa dopo le qualifiche del Brasile: il pilota Red Bull sottolinea di aver fatto 3 pole position, contando anche quella che gli è stata tolta in Messico

Max Verstappen ha una dote naturale nel generare polemica con le proprie dichiarazioni. Il giovane pilota della Red Bull, fresco di pole position dopo le qualifiche del Brasile, ha sottolineato con fermezza come quella odierna sia la sua terza pole position dell’anno e non la seconda, come gli ha fatto notare un giornalista. Verstappen infatti ha spiegato di contare quella ottenuta in Messico e poi tolta per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla: “due pole position? Io ne ho fatte 3. Questa la cosindero come la mia terza pole, l’ho fatta in Messico e in Ungheria, questa è la terza“.

Ai microfoni di Sky Sport Verstappen ha poi aggiunto: “stesso livello di power unit rispetto a Ferrari e Mercedes? ogni macchina è diversa in termini di carico aerodinamico, ma da parte nostra stiamo continuando a migliorare e sono molto soddisfatto. La chiave della gara di domani sarà fare una gara pulita, diversamente dall’anno scorso e dovrebbe già andare bene“.

