Formula 1 – Valtteri Bottas non sa stare senza macchina: il pilota Mercedes correrà al Rally Circuit

Valtteri Bottas non sa proprio stare senza macchina. Al termine della stagione di Formula 1 che si concluderà il prossimo primo dicembre con la gara di Yas Marina, il pilota della Mercedes correrà al Rally Circuit in programma sul tracciato francese Paul Ricard dal 6 all’8 dicembre. Valtteri Bottas avrà a propria disposizione una Citroen DS3 WRC preparata da PH Sport. Per il pilota finlandese sarà l’esordio nella gara francese.

